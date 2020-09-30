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ВТБ вышел из капитала «Первого канала» 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
ВТБ вышел из капитала «Первого канала»
Фото: РИА Новости
ВТБ вышел из капитала "Первого канала", в котором владел 20% акций. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Как следует из сообщения, ВТБ вышел из капитала телеканала 23 сентября. ТАСС направил запрос в кредитную организацию.
ВТБ приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу, в марте 2019 года. Тогда в ВТБ заявляли, что сделка является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего сегмент медиа. Сумма сделки не раскрывалась.
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Компании , Другое , Роман Абрамович , Банк ВТБ , Первый канал , ИТАР-ТАСС
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