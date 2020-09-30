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ВТБ вышел из капитала "Первого канала", в котором владел 20% акций. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Как следует из сообщения, ВТБ вышел из капитала телеканала 23 сентября. ТАСС направил запрос в кредитную организацию.