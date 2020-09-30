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Минпромторг рассказал об отказе иностранных компаний поставлять системы для российских самолетов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Запад оставил Россию без систем для самолетов
Фото: ТАСС
Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

«Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут», — цитирует РИА «Новости» Шпака.

По его словам, таким образом Запад пытается остановить отечественные проекты в области гражданского авиастроения.
Он отметил, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.
Шпак добавил, что Россия довела до 80% объем отечественной радиационностойкой электроники в космических аппаратах.

«Мы практически каждый год открываем большое количество работ по этому направлению. И значительную часть импортозамещения в космических аппаратах мы на сегодняшний момент уже провели. Больше 80% электронной компонентой базы на сегодняшний момент в космических аппаратах — это уже электронно-компонентная база российской разработки как минимум», — сказал он.

Под отечественными компонентами, пояснил Шпак, подразумевается микроэлектроника, разработанная и произведенная в России, и разработанная в России, но произведенная за рубежом. По его словам, подход заказывать непосредственное изготовление в странах Юго-Восточной Азии — это общемировая практика.
Шпак отметил, что правительство держит под контролем ситуацию с созданием электроники для космической техники.

«Эта проблема в фокусе, все время находим возможность направлять на нее ресурсы. Ситуация меняется в лучшую сторону», — рассказал Шпак.

По его словам, только в этом году начались больше 30 работ над отечественной электронной компонентой базой.
Шпак отметил, что в российском вооружении и военной технике используется около 60% отечественной электроники.

«На сегодняшний момент точно совершенно больше 60%, если в целом по больнице температуру мерить, это отечественные компонентная база. Но я вам могу другую цифру назвать. Исследование 2018 года. Американцы исследовали, сколько у них импортной электронно-компонентой базы в вооружении, военной и специальной технике. 80% — Китай и Тайвань. Это (большая доля импортных компонентов) не только для нас характерно», — сказал Шпак.

По его словам, импортозамещение в этом направлении в России ведется, но с недостаточной скоростью. «Нам, чтобы полностью себя обеспечивать российской компонентной базой, нужно очень серьезные усилия предпринять», — сказал Шпак.
Напомним, в июле новый российский космический робот лишился импортных деталей.
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Комментарии 4
Компании , Другое , Минпромторг , РИА Новости
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