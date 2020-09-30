«Углеродный налог» навис над российским бизнесом

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В своем обращении к Александру Шохину бизнесмен просит учредить при союзе специальный орган по разработке компенсационных мер, "включающих создание системы национальной добровольной торговли эмиссионными сертификатами, которые позволят избежать колоссальных убытков для бизнеса".

Как сообщил газете зампред комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности Юрий Станкевич, решение будет принято в ближайшие дни. Еще один собеседник "Известий", знакомый с ситуацией, отметил, что спецкомитет будет создан уже на этой неделе.

В прошлом сентябре Россия ратифицировала Парижское соглашение, заявленная цель которого - сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году до 70-75% от уровня 1990 . при условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов. Наряду с этим Европа в рамках своей "зеленой" политики решила уравнять правила игры для товаров, производимых в Европе и вне ее. В марте 2020 года Еврокомиссия приступила к разработке механизма пограничной углеродной корректировки.

Суть этого механизма проста: если товар произведен за счет электричества, выработанного на угольной станции, - его "углеродный след" (совокупность выбросов парниковых газов, произведенных при создании продукта) большой и за него нужно платить спецналог. Предполагается. что этот налог пойдет в глобальный фонд, который направит полученные средства на климатические программы. Именно поэтому российские бизнесмены стараются создать в стране углеродный рынок, чтобы не переплачивать ЕС.

По словам Станкевича, в России возможность принятия новых норм на уровне национального законодательства позволит вести диалог с европейцами о том, что не нужно дополнительных обременений, "потому как углеродный след мы гасим до ввоза товаров на территорию ЕС".

Станкевич также отметил, что в России уже были попытки просчитать последствия введения "углеродного налога", но сделаны они были консалтинговыми компаниями KPMG и BSG. Летом РСПП заказал большое исследование у ИПЭМ, но пока результата нет. Так или иначе, по разным оценкам, фискальная нагрузка для экспортеров из России после появления нового налога составит до $5 млрд в год.