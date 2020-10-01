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СМИ: Китай готовится нанести удар по Google 

News.ru и ещё 3 39 минут назад
Китай готовится нанести удар по Google
Фото: ТАСС
Власти Китая могут начать антимонопольное расследование в отношении американского IT-гиганта Google с подачи компании Huawei, страдающей от жёстких санкций со стороны Вашингтона, сообщает Reuters.
Главным аргументом для открытия расследования против Google в Китае будет являться утверждение о том, что компания использует доминирующее положение своей операционной системы Android для подавления конкурентов, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
С инициативой начать такое расследование в отношении Google выступил также китайский телекоммуникационный гигант Huawei, который передал соответствующее заявление в антимонопольный комитет Китая ещё в 2019 году, отмечает агентство.

«Решение о том, проводить ли официальное расследование, может быть принято уже в октябре. На него может повлиять состояние отношений Китая с Соединёнными Штатами, сказал один из источников», — отмечает Reuters.

Агентство напоминает, что Китай сейчас приступает к серьезному пересмотру своего антимонопольного законодательства. Поправки в него могут предусматривать резкое увеличение максимальных штрафов и расширение критериев оценки доминирования той или иной компании на рынке.
Как сообщал NEWS.ru, Huawei с 2021 года начнёт выпускать смартфоны на собственной операционной системе Harmony 2.0, которая призвана заменить Google Android из-за санкций со стороны США против компании.
В сентябре также стало известно, что США расширяют санкции в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei и вводят меры против ещё 38 «дочек» этой компании. Кроме этого, новые санкции США предусматривают, что поставщики чипов для Huawei (например, та же Qualcomm) обязаны сначала получать разрешение Вашингтона на поставку продукции Huawei.
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Комментарии 2
Компании , Qualcomm , Google , Reuters
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