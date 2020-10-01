Китай готовится нанести удар по Google

Власти Китая могут начать антимонопольное расследование в отношении американского IT-гиганта Google с подачи компании Huawei, страдающей от жёстких санкций со стороны Вашингтона, сообщает Reuters.

Главным аргументом для открытия расследования против Google в Китае будет являться утверждение о том, что компания использует доминирующее положение своей операционной системы Android для подавления конкурентов, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

С инициативой начать такое расследование в отношении Google выступил также китайский телекоммуникационный гигант Huawei, который передал соответствующее заявление в антимонопольный комитет Китая ещё в 2019 году, отмечает агентство.

«Решение о том, проводить ли официальное расследование, может быть принято уже в октябре. На него может повлиять состояние отношений Китая с Соединёнными Штатами, сказал один из источников», — отмечает Reuters.

Агентство напоминает, что Китай сейчас приступает к серьезному пересмотру своего антимонопольного законодательства. Поправки в него могут предусматривать резкое увеличение максимальных штрафов и расширение критериев оценки доминирования той или иной компании на рынке.

Как сообщал NEWS.ru, Huawei с 2021 года начнёт выпускать смартфоны на собственной операционной системе Harmony 2.0, которая призвана заменить Google Android из-за санкций со стороны США против компании.