В Госдуме придумали новые налоговые льготы

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода», — приводит текст из письма Власова RT.

Согласно предложению, этой льготой могли бы пользоваться в течение пяти лет бизнесмены возрасте до 30 лет, на которых работает не меньше пяти человек.