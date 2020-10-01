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В Госдуме придумали новые налоговые льготы. Кто может их получить 

Ura.Ru 3 часа назад
В Госдуме придумали новые налоговые льготы
Фото: ТАСС
Для молодых предпринимателей, которые создали минимум пять рабочих мест, могут снизить налог на доход. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода», — приводит текст из письма Власова RT.

Согласно предложению, этой льготой могли бы пользоваться в течение пяти лет бизнесмены возрасте до 30 лет, на которых работает не меньше пяти человек.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил ввести налоговые льготы и субсидировать ставки по кредитам для предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста, передает телеканал 360. Ранее Минэкономразвития РФ нашло новый способ снижения безработицы в стране. В министерстве предложили нетрудоустроенных россиян переквалифицировать в бизнесмены и научить вести свое дело.
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Комментарии
Компании , Василий Власов , Максим Решетников , Виктор Зубарев , Госдума , Минэкономразвития , Телеканал "360° Подмосковье"
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