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Российские банки повысили комиссии за приём карт в интернете 

Секрет Фирмы и ещё 2 50 минут назад
Банки повысили комиссии за прием карт в интернете
Фото: ТАСС
С 1 октября банки решили повысить комиссии для интернет-магазинов, потому что Центробанк не продлил действие льготной ставки эквайринга на уровне 1%.
Во время пандемии коронавируса ЦБ опустил комиссию за приём карт в интернет-магазинах до 1% от стоимости товара. Регулятор признал, что решение было непростым, но помогло бизнесу в сложный период.
Льготный тариф действовал с 15 апреля до 30 сентября. Центробанк не продлил его, поэтому банки возвращают комиссию к докризисным значениям. Так планируют сделать «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие». Тинькофф-банк не раскрыл свои планы.
Кроме того, из-за решения ЦБ платёжные системы Visa, Mastercard и «Мир» вновь повысят уровень межбанковских комиссий. Поэтому в случае сохранения ставок на уровне 1% банки будут нести убытки, объяснил представитель ВТБ Алексей Киричек. Возврат на прежний уровень комиссий не приведёт к серьёзным последствиям, потому что показатель действовал годами, добавил он.
Льгота на оплату в интернете дала толчок к развитию приёма банковских карт в Сети, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он допустил, что из-за повышения комиссии бизнес вернётся к использованию обычных терминалов, и пользователи лишатся удобства.
Комиссия за эквайринг — это плата за приём карт, которую банки берут с магазинов. Она складывается из межбанковской комиссии от платёжных систем и комиссии банка-эквайера. Её средний размер в обычный период составляет 1,2–2,2%.
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Компании , Алексей Киричек , Артем Соколов , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Visa , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Сбербанк России , Центральный банк России , Альфа-банк
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