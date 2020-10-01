Банки повысили комиссии за прием карт в интернете

С 1 октября банки решили повысить комиссии для интернет-магазинов, потому что Центробанк не продлил действие льготной ставки эквайринга на уровне 1%.

Во время пандемии коронавируса ЦБ опустил комиссию за приём карт в интернет-магазинах до 1% от стоимости товара. Регулятор признал, что решение было непростым, но помогло бизнесу в сложный период.

Кроме того, из-за решения ЦБ платёжные системы Visa , Mastercard и «Мир» вновь повысят уровень межбанковских комиссий. Поэтому в случае сохранения ставок на уровне 1% банки будут нести убытки, объяснил представитель ВТБ Алексей Киричек . Возврат на прежний уровень комиссий не приведёт к серьёзным последствиям, потому что показатель действовал годами, добавил он.

Льгота на оплату в интернете дала толчок к развитию приёма банковских карт в Сети, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов . Он допустил, что из-за повышения комиссии бизнес вернётся к использованию обычных терминалов, и пользователи лишатся удобства.

Комиссия за эквайринг — это плата за приём карт, которую банки берут с магазинов. Она складывается из межбанковской комиссии от платёжных систем и комиссии банка-эквайера. Её средний размер в обычный период составляет 1,2–2,2%.