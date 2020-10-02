Visa поборется с ЦБ за переводы россиян

Международная платежная система Visa разослала банкам-участникам письмо с указанием в срок до 30 сентября следующего года обеспечить возможность перевода денег по номеру телефона, с копией документа ознакомилось РИА Новости.

"Ввиду удобства пользователей и с целью развития экосистемы денежных переводов в Белоруссии, Казахстане, России и Украине, участники системы Visa Direct до 30 сентября 2021 года должны будут обеспечить использование идентификаторов, т.е. номера мобильного телефона для операций OCT (пополнение карты — ред.) в качестве дополнительной опции данных получателя", — сказано в письме.

"В данном случае речь идет о требованиях для банков-участников платежной системы Visa относительно поддержки уже существующего сервиса переводов по номеру телефона", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Visa.

Аналогичный функционал уже действует в Системе быстрых платежей, которую в конце января 2019 года запустил Банк России . С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.