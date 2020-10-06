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ExxonMobil уволит более тысячи сотрудников 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
ExxonMobil уволит более тысячи сотрудников
Фото: Reuters
Крупнейшая нефтяная корпорация в США — ExxonMobil — уволит до 1600 своих сотрудников в Европе. Как пишет Financial Times, это делается в рамках борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса по всему миру.
Нефтяной гигант заявил, что COVID-19 только "ускорил срочность" снижения затрат в компании. Из-за этого было принято решение сократить более тысячи сотрудников. Срок программы сокращений персонала: до конца следующего 2021 года.
Отмечается, что сокращение коснется каждого десятого сотрудника ExxonMobil, работающего в европейских странах.
Всего на конец 2019 года в ExxonMobil работало 75 тысяч человек по всему миру.
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Компании , Exxon Mobil , Financial Times
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