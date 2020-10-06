Столичным бизнесменам выдали льготных кредитов на 70 млрд

Малый и средний бизнес Москвы во время пандемии коронавируса уже получил льготных кредитов общим объемом почти в 70 млрд рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы.

«К этому моменту льготные кредиты на сумму более 69,9 миллиарда рублей получили 6364 компаний. Еще 466 организациям одобрены заявки на сумму 38,3 миллиарда рублей. По данным крупнейших банков — участников программы, она наиболее востребована среди представителей ритейла. Кроме того, чаще других этими возможностями пользуются компании в сфере недвижимости, производства и строительства», — приводит ТАСС слова главы департамента Алексея Фурсина.

Всего за время пандемии московские власти потратили на меры поддержки бизнеса около 90 млрд рублей.

Поддержка малого и среднего бизнеса в России реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Национальный проект в поддержку малого и среднего бизнеса предполагает увеличение количества занятых в этой сфере россиян до 25 млн человек к концу 2024 года, а также наращивание доли МСП в ВВП страны до 32%. На реализацию этой программы планировалось выделить более 481 млрд рублей, однако разразившийся в 2020 году коронавирусный кризис заставил правительство дополнительно влить миллиарды в поддержку российского бизнеса и пересмотреть планы по проекту в целом.

Меры помощи московскому бизнесу дополнили мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». По оценке властей, в 2019 году доля поступлений от МСП в городском бюджете превышала 23%, поэтому поддержка этого сегмента в условиях пандемии стала очень актуальной.