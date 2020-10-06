«Газпром» протянет новые газопроводы в Китай

"Газпром" рассматривает строительство двух новых газопроводов в Китай: напрямую мощностью 30 миллиардов кубометров и через Монголию на 50 миллиардов кубометров ("Сила Сибири 2"), следует из материалов компании.

"Мы рассматриваем возможность строительства трубопровода с проектной мощностью до 30 миллиардов кубометров в год от наших месторождений в Западной Сибири до западной части российско-китайской границы. В настоящее время мы ведем переговоры об условиях договора купли-продажи с CNPC", — сообщает "Газпром".

Компания также напомнила, что помимо этого рассматривает строительство газопровода из Западной Сибири до Китая через Монголию проектной мощностью до 50 миллиардов кубометров газа в год. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в мае этого года, что компания начала проектно-изыскательские работы по газопроводу.

В декабре 2019 года начались поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году — до 10 миллиардов, в 2022 году — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.