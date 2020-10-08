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Минтранс предложил продлить меры поддержки авиаотрасли России 

RT на русском и ещё 19 1 час назад
Поддержку авиакомпаний предложили продлить
Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Министерство транспорта России предложило продлить программу поддержки авиаотрасли в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Соответствующий проект постановления правительства о продлении программы поддержки авиакомпаний подготовлен. Он направлен на согласование в причастные федеральные органы исполнительной власти», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В мае правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку отечественных авиакомпаний, пострадавших из-за пандемии.
Полученные средства можно было потратить на выплату зарплат авиационному персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содержание имущества.
В Счётной палате отмечали, что авиационной отрасли России при благоприятных обстоятельствах понадобится полтора—два года для преодоления последствий кризиса, вызванного коронавирусом.
RT на русском: последние новости
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Компании , Экономика , Счетная палата , Минтранс РФ , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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