Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.81
$
78.25
91.70
92.10
Прогноз
12.10 – 19.10
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
42.40
+0.14 Золото
1895.12
+0.05 РТС
1168.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.10
1.1775
+0.0114
23.09
1.1660
05.10
27.09
13.09

Минфин США оштрафовал Citibank на $400 млн за плохой риск-менеджмент 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Минфин США оштрафовал Citibank на $400 млн
Фото: РИА Новости
Министерство финансов США оштрафовало Citibank на 400 миллионов долларов за плохой риск-менеджмент в масштабах всей компании, сообщил минфин в пресс-релизе.
Минфин принял решение, основываясь на "небезопасной и нездоровой банковской практике банка". Утверждается, что банк не организовал достаточно хорошее управление рисками, управление данными и системы внутреннего контроля, чем нарушил требования регуляторов.
От банка также потребовали "широких и всеобъемлющих" мер по исправлению ситуации. До тех пор, пока это не будет сделано, банк должен будет требовать разрешение минфина для любых крупных приобретений и может подвергнуться дополнительным ограничениям. Власти также могут потребовать увольнения топ-менеджеров банковского конгломерата.
Видео дня. Какие продукты подорожали в сентябре
Прайм: последние новости
Кремль прокомментировал штраф Польши по "Северному потоку 2" Кремль прокомментировал штраф Польши по "Северному потоку 2" Мурманское морское пароходство признано банкротом Мурманское морское пароходство признано банкротом Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам возобновить деятельность Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам возобновить деятельность
Компании , Казначейство США , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США добили банковскую систему Латвии
США добили банковскую систему Латвии
Англия передумала насчет венесуэльского золота
Англия передумала насчет венесуэльского золота
Названа единственная процветающая страна Европы
Названа единственная процветающая страна Европы
Россиянам рассказали, когда ждать доллар по 102 рубля
Россиянам рассказали, когда ждать доллар по 102 рубля
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
США готовят замену доллару
02:51
США готовят замену доллару
Экономика
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение