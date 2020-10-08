ЦБ выявил десятки «хронически убыточных» банков

Александр Данилов. Порядка 40 небольших банков РФ являются хронически убыточными, их число из-за кризиса может вырасти, но не сильно, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России

"Количество убыточных банков увеличилось не сильно. По итогам восьми месяцев 2020-го таких игроков было 105, а за тот же период прошлого года их было 98. Но пусть вас цифра не пугает, это очень маленькие банки — на их долю приходится меньше 3% активов сектора", — сообщил он.

Вместе с тем, Данилов уточнил, что не все сто с лишним банков, которые убыточны по итогам 8 месяцев этого года, хронически убыточны.

"То есть не все они были убыточными в прошлом году. Хронически убыточных — порядка 40. Однако их суммарная доля в активах около 1%, то есть это вообще ничтожная цифра в масштабах сектора", — пояснил глава департамента.

"Нельзя исключать, что их количество несколько вырастет, но вряд ли сильно, плюс надо учитывать, что это, как правило, банки маленькие, и занимаемая ими доля от активов сектора незначительна", — добавил он.