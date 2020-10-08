Названо имя нового президента ЕБРР

Француженка Одиль Рено-Бассо избрана в четверг президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на четырехлетний срок. Такое решение было принято на заседании Совета управляющих банка, которое состоялось в штаб-квартире организации в Лондоне, говорится в распространенном в "Твиттере" сообщении ЕБРР.

На этом посту она сменила британца Суму Чакрабарти, который был президентом ЕБРР два срока подряд с 2012 года.