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Новым президентом ЕБРР избрана француженка Рено-Бассо 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Названо имя нового президента ЕБРР
Фото: World Bank
Француженка Одиль Рено-Бассо избрана в четверг президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на четырехлетний срок. Такое решение было принято на заседании Совета управляющих банка, которое состоялось в штаб-квартире организации в Лондоне, говорится в распространенном в "Твиттере" сообщении ЕБРР.
На этом посту она сменила британца Суму Чакрабарти, который был президентом ЕБРР два срока подряд с 2012 года.
Последние четыре года 55-летняя Рено-Бассо занимала должность генерального директора казначейства Министерства экономики, финансов и восстановления Франции.
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Компании , Другое , Экономика , Минэкономразвития , Европейский банк реконструкции и развития
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