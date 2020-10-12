X5 вышел из постаматного проекта «Халва»

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"X5 Retail Group объявляет о решении выйти из капитала ООО "ЦТБ", чтобы сконцентрироваться на самостоятельном развитии сети постаматов своей дочерней компании 5Post. Совкомбанк уже подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 50% "ЦТБ", принадлежащих Х5", — говорится в сообщении.

Ритейлер объявил о создании СП с банком в ноябре 2018 года. Компания в понедельник отмечает, что на данный момент "ЦТБ" управляет сетью из 3 тысяч постаматов под брендом "Халва", 1,4 тысячи из которых расположены в магазинах группы Х5. Постаматы "Халва" размещены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и других крупных городах.

В результате выхода из СП ритейлер получит в собственность 1,112 тысячи постаматов, расположенных в магазинах группы. Аппараты пройдут ребрендинг и будут работать под брендом 5Post.

"Благодаря этому 5Post станет одним из лидеров рынка по количеству собственных постаматов — около 4 тысяч аппаратов", — отмечает X5.

В общей сложности сеть постаматов и пунктов выдачи заказов 5Post насчитывает более 11 тысяч объектов.

"Мы благодарны партнеру за плодотворную работу, позволившую нам ускорить запуск сети постаматов в своих магазинах. Совместное предприятие дало нам возможность протестировать востребованность сервиса выдачи заказов в магазинах Х5. Мы уже видим, что наши почтовые услуги пользуются популярностью у покупателей, и продолжим активно развивать собственную сеть постаматов", — сказал управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов, слова которого приводятся в релизе.