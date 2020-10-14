Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.40
$
75.10
98.35
91.00
Прогноз
19.10 – 26.10
$
78.16
90.15
Индексы и котировки Brent
43.08
+0.40 Золото
1906.61
–0.06 РТС
1156.11
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.10
1.1758
+0.0015
29.09
1.1743
11.10
02.10
18.09

Google может остаться без Chrome? 

BFM.RU 28 минут назад
Google может остаться без Chrome?
Фото: Arnd Wiegmann/Reuters
Антимонопольное расследование Минюста США и прокуратуры грозит принудительной продажей. Как это может повлиять на акционеров компании и отрасль в целом?
Google может лишиться Chrome. Принудительной продажей может завершиться антимонопольное расследование, которое ведут Минюст США и прокуратура, пишет Politico. В таком случае это будет первое разделение за десятилетия. Интернет-браузер Chrome от Google лидирует в мире, на него приходится около 70% заходов.
Принудительная продажа — это, по сути, разделение. Ведь главная претензия к IT-гигантам в том, что они стали слишком большими и влиятельными, устанавливают правила игры на своих платформах и этим влияют на весь технологический рынок.
Вопрос ухода от монополии и разделения определенных функций гигантов рынка, таких как Google, Facebook, Amazon, может позволить работать на рынке множеству более мелких игроков, но, с другой стороны, вызывает определенные опасения, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Одно дело, когда операционная система Android либо Google Chrome принадлежит крупной компании, которая имеет возможность ее продвигать, модифицировать, и люди, которые обладают акциями, уверены в определенной стабильности. А когда эта субстанция может перейти к другим игрокам, менее заметным на рынке, вероятно, это позволит действительно уйти от монополизма, с другой стороны, никто не может гарантировать, что все будет хорошо с этими приложениями».

Пожалуй, самый известный исторический пример разделения — нефтяная компания Джона Рокфеллера Standard Oil. Она попала под действие антимонопольного законодательства в начале XX века, была разделена на ряд более мелких компаний. Из известных преемников остались ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips. Как утверждают историки, Рокфеллер был опечален необходимостью дробить компанию, но в итоге заработал еще больше.
Как известно, информация и данные — новая нефть, и Google добывает, распространяет и продает ее так превосходно, как никто другой, комментирует управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

«Компания Alphabet — владелец поисковика Google — знает о населении планеты больше, чем Агентство национальной безопасности и ЦРУ вместе взятые. При этом Google знает о населении планеты больше за счет населения, в то время как АНБ и ЦРУ работают на деньги из бюджета. То есть Google — это потрясающая информационная машина и машина, делающая деньги. Но это доминирующее положение вызывает много вопросов. Например, компания продает информацию о нас рекламодателям, но с нами этим не делится».

Ранее разделить технологические компании уже предлагали американские конгрессмены. Как следовало из многочасового допроса глав таких компаний, политики уверены, что все они злоупотребляют своим положением на рынке. И это не может остаться безнаказанным.
Видео дня. Цифровой рубль задумали ввести в России
BFM.RU: последние новости
Без локдаунов и контрибуций: как работать бизнесу во время пандемии. Комментарий Семена Новопрудского Без локдаунов и контрибуций: как работать бизнесу во время пандемии. Комментарий Семена Новопрудского Сбербанк спрогнозировал пик заражения COVID-19 в России и в Москве Сбербанк спрогнозировал пик заражения COVID-19 в России и в Москве Греф покинет совет директоров «Яндекса» Греф покинет совет директоров «Яндекса»
Комментарии
Компании , Статьи , Денис Кусков , Джон Рокфеллер , Amazon , Генпрокуратура РФ , АНБ , Exxon Mobil , Министерство юстиции США , ЦРУ , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа средняя стоимость апартаментов в Москве
Названа средняя стоимость апартаментов в Москве
Россияне бросились покупать элитное жилье в Крыму
Россияне бросились покупать элитное жилье в Крыму
Минтруд предложил новый способ поиска вакансий
Минтруд предложил новый способ поиска вакансий
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение