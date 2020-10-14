Google может остаться без Chrome? 

Антимонопольное расследование Минюста США и прокуратуры грозит принудительной продажей. Как это может повлиять на акционеров компании и отрасль в целом?

Google может лишиться Chrome. Принудительной продажей может завершиться антимонопольное расследование, которое ведут Минюст США и прокуратура, пишет Politico. В таком случае это будет первое разделение за десятилетия. Интернет-браузер Chrome от Google лидирует в мире, на него приходится около 70% заходов.

Принудительная продажа — это, по сути, разделение. Ведь главная претензия к IT-гигантам в том, что они стали слишком большими и влиятельными, устанавливают правила игры на своих платформах и этим влияют на весь технологический рынок.

Вопрос ухода от монополии и разделения определенных функций гигантов рынка, таких как Google, Facebook, Amazon , может позволить работать на рынке множеству более мелких игроков, но, с другой стороны, вызывает определенные опасения, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

«Одно дело, когда операционная система Android либо Google Chrome принадлежит крупной компании, которая имеет возможность ее продвигать, модифицировать, и люди, которые обладают акциями, уверены в определенной стабильности. А когда эта субстанция может перейти к другим игрокам, менее заметным на рынке, вероятно, это позволит действительно уйти от монополизма, с другой стороны, никто не может гарантировать, что все будет хорошо с этими приложениями».

Пожалуй, самый известный исторический пример разделения — нефтяная компания Джона Рокфеллера Standard Oil. Она попала под действие антимонопольного законодательства в начале XX века, была разделена на ряд более мелких компаний. Из известных преемников остались ExxonMobil , Chevron, ConocoPhillips. Как утверждают историки, Рокфеллер был опечален необходимостью дробить компанию, но в итоге заработал еще больше.

Как известно, информация и данные — новая нефть, и Google добывает, распространяет и продает ее так превосходно, как никто другой, комментирует управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

«Компания Alphabet — владелец поисковика Google — знает о населении планеты больше, чем Агентство национальной безопасности и ЦРУ вместе взятые. При этом Google знает о населении планеты больше за счет населения, в то время как АНБ и ЦРУ работают на деньги из бюджета. То есть Google — это потрясающая информационная машина и машина, делающая деньги. Но это доминирующее положение вызывает много вопросов. Например, компания продает информацию о нас рекламодателям, но с нами этим не делится».

Ранее разделить технологические компании уже предлагали американские конгрессмены. Как следовало из многочасового допроса глав таких компаний, политики уверены, что все они злоупотребляют своим положением на рынке. И это не может остаться безнаказанным.