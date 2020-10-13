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Попова оценила целесообразность приостановки работы предприятий 

Прайм и ещё 22 3 часа назад
Попова высказалась о приостановке работы предприятий
Фото: РИА Новости
На сегодняшний момент нет смысла в блокировании экономики и приостановке работы предприятий из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Именно вот этот опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран — а мы взаимодействуем, помогаем 40 странам в мире на сегодняшний день — позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим", — сказала Попова на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

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Компании , Анна Попова , Роспотребнадзор
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