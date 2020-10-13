Неожиданная находка принесет России миллиарды 

Новая газовая залежь принесет России миллиарды рублей. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
9 октября, как сообщал «Рамблер», дочерняя компания «Газпрома» «Газпром недра» сообщила об открытии новой газовой залежи на Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи в Карском море, а также о том, что промышленный приток газа дебитом около 600 тысяч кубических метров в сутки, полученный в результате бурения и испытания разведочной скважины, свидетельствует о значительных объемах газа в залежи.
Вчера «ПолитРоссия» сообщила, что новая залежь может принести России существенную прибыль — до 64 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей) в сутки или 23 миллионов долларов (1,77 миллиарда рублей) в год, согласно самым грубым подсчетам.
В свою очередь, аналитик Дмитрий Лекух в своей колонке для RT высказал мнение, что открытие новой залежи в Карском море должно радовать и Европу, так как Ямал — последняя точка России, откуда туда выгодно продавать газ, а значительный объем газа в залежи гарантирует стабильность поставок на годы вперед.
«Европейские и азиатские рынки ведут конкурентную борьбу за русский трубопроводный газ. И пока есть ощущение, что азиатские покупатели в этом противостоянии вполне себе могут и победить», — добавил он.