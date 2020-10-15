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Минфин определился с налогом для владельцев инокомпаний

Финмаркет
2 часа назад
Минфин отправил правительству поправки, описывающие детали нового налогового режима для владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), сообщает "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказались предложения ведомства по налогообложению КИК. Они оформлены сразу в виде поправок ко второму чтению подходящего по смыслу депутатского законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении в сентябре.
Минфин определился с налогом для владельцев инокомпаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее сообщалось о том, что это будет фиксированный налог в 5 млн руб., в поправках же речь идет о сумме прибыли КИК, с которой будет исчисляться этот платеж — 38,5 млн руб. в 2020 году и 34 млн руб.— в 2021 году. Это означает, что Минфин в своих расчетах уже использовал пока еще не введенную ставку НДФЛ в 15% на крупные доходы. Подталкивать к переходу на новый режим, видимо, предполагается за счет усложнения пользования старым — за счет увеличения и введения новых крупных штрафов за непредставление документов по КИК, отмечает "Ъ".
Формулировки поправок уточнены по результатам рассмотрения правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает в сопроводительном письме в Белый дом замглавы Минфина Алексей Сазанов. Там же указано, что изменения согласованы с Государственно-правовым управлением президента.
Компании,Алексей Сазанов,Госдума,Минфин,Газета "Коммерсантъ",
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