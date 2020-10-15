Netflix перешел на рубли

Netflix полностью адаптировался для работы в России. С 15 октября заработала русскоязычная служба поддержки сервиса. Расчеты стали доступны в рублях. И контент теперь тоже переведен на русский язык, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе видеосервиса пообещали, что на русский язык будут дублированы тысячи часов популярных сериалов и фильмов. Также они будут дополнены русскими субтитрами. Кроме того, будет представлено больше российского контента, в том числе сериал «Эпидемия». Для российских пользователей стали доступны три ежемесячных тарифных плана. Минимальная стоимость — 599 рублей, максимальная — 999 рублей.

Netflix — американский видеосервис. В России он стал доступен в 2016 году, но только на английском языке и с оплатой подписки в евро, напоминает агентство.