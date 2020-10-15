ФРДВ инвестирует около 17 млрд рублей в Арктику

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) инвестирует около 17 млрд рублей в развитие Ковдорского месторождения руды в Мурманской области и расширение мощностей Кировского филиала АО "Апатит". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Отмечается, что в Ковдорское месторождение руды будет инвестировано до 10 млрд рублей.
"ФРДВ планирует поддержать расширение производственных мощностей Кировского филиала АО "Апатит" - градообразующего предприятия моногорода Кировска (Мурманская область). Фонд инвестирует до 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.