Мантуров нашел плюсы в падении рубля

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что падение курса рубля на 20% в 2020 году благоприятно отразится на российских компаниях, у которых в продукции зависимость от иностранной составляющей невелика. Ослабления рубля может вызывает риск инфляции до конца года, ранее предупредил Центробанк

Российские компании, которые не сильно зависят от импорта, «сейчас находятся в сладком положении», заявил в интервью агентству Bloomberg в среду министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. По словам главы Минпромторга, девальвация национальной валюты на 20% побудит отечественных производителей ориентироваться на импорт.

А те компании, которые меньше всего импортозависимы, сейчас находятся в выгодном положении по отношению к тем, кто ориентирован на зарубежную продукцию, убежден министр. Собеседник агентства также отметил, что правительство в данный момент не обсуждает никаких планов по продлению мер поддержки бизнеса.

«Мы надеемся, что пик уже позади. Восстановление (экономики — «Газета.Ru») было очень быстрым во многих отраслях», — цитирует Bloomberg министра.

Агентство напоминает, что в июне 2017 года глава министерства уже называл 62 рубля за один американский доллар оптимальным курсом для отраслей, задействованных в импортозамещении. На тот момент планка в 62 рубля была уже примерно на 8% меньше актуального курса, а по ситуации на 16 октября 2020 года официальный курс рубля ЦБ РФ по отношению к USD составляет 77,9 руб.

В этом году российский рубль стал одной из худших валют развивающихся рынков.

На него оказало огромное влияние падение мировых цен на нефть, а также возрастания политических рисков в свете того, что США и Европейский союз могут ввести новые санкции против различных секторов и проектов России.

12 октября Центробанк России предупредил о возможном росте инфляции, которая подогревается девальвацией рубля.

«В ближайшее время неоднородность в динамике цен на различные группы товаров и услуг может оставаться повышенной. На текущей ценовой динамике могут кратковременно сказываться ослабление рубля, а также повторное усиление мер по сдерживанию коронавирусной инфекции, в первую очередь в сегменте услуг. Тем не менее, рост цен продолжит ограничиваться дезинфляционным влиянием сдержанного спроса», — приводит РИА «Новости» информационно-аналитический комментарий Банка России.

Минэкономразвития полагают, что обстановка на валютных рынках постепенно стабилизируется, в тоже время курс рубля остается ослабленным. Котировки российской валюты находятся под психологическим прессингом, и не связаны с объективными экономическим факторами, убежден глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников

«Ситуация на финансовых рынках остается крайне волатильной, мы наблюдаем ослабление рубля, снижение фондовых индексов.

В середине октября на валютном рынке наметилась стабилизация, однако, по нашим оценкам, курс рубля все еще слабее фундаментально обоснованных уровней, он все еще переослаблен.

Такая ситуация, с нашей точки зрения, обусловлена не экономическими, а скорее психологическими факторами, страхами инвесторов, в том числе это и вопрос, конечно, заболеваемости в России и в мире, ситуация в соседних странах, обсуждения возможных санкций, периодически возникающие, и так далее. Находится под давлением курс», — приводит ТАСС заявление министра в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По прогнозам Минэка отечественная валюта укрепится до 71,2 рубля за доллар до конца этого года. Далее министерство ожидает дальнейшую плавную девальвацию среднегодового курса по отношению к американской денежной единице: до 72,4 рубля за доллар в 2021 году, 73,1 рубля — в 2022 году, 73,8 рубля — в 2023 году.

Дальнейшее изменения в экономике, по словам Решетникова, во многом будут зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка и масштаб необходимых карантинных мер.

«И в базовом, и в консервативном варианте прогноза предполагается длительное сохранение определенного уровня санэпидограничений.

Но ни в том, ни в другом варианте не заложен второй жесткий «локдаун» — так, как это было весной. Не заложено также и ужесточение параметров сделки ОПЕК+», — прокомментировал прогноз своего министерства Решетников.

Он также подчеркнул, что правительство видит повышенную тревожность бизнеса. При этом фиксируется восстановление активности на рынке добычи нефти и газа и на рынке труда. Объем оптовой и розничной торговли, по данным контрольно-кассовой техники, в сентябре и начале октября стабилизировался на уровне 120-125 млрд рублей оборота в день, а погрузка железнодорожного транспорта вышла на уровень прошлого года, перечислил положительные факторы глава Минэкономразвития.

По обновленному прогнозу Минэка, снижение ВВП России составит 3,9% в 2020 году, в 2021 году ожидается рост ВВП 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.