Группа "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров о возможной покупке группы "Яндексом".
"После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены", — говорится в сообщении группы.
"Тинькофф" и "Яндекс" ранее сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.
Ранее в среду издание The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что Олег Тиньков помимо предложения "Яндекса" о покупке банка рассматривает и другие предложения, покупателем бизнеса может оказаться МТС или "МТС Банк".