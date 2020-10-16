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«Тинькофф» объявила о прекращении переговоров с «Яндексом» о покупке 

Прайм 47 минут назад
Группа "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров о возможной покупке группы "Яндексом".

"После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены", — говорится в сообщении группы.

"Тинькофф" и "Яндекс" ранее сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.
«Яндекс» и «Тинькофф» взлетели в цене
Ранее в среду издание The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что Олег Тиньков помимо предложения "Яндекса" о покупке банка рассматривает и другие предложения, покупателем бизнеса может оказаться МТС или "МТС Банк".
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Комментарии 6
Компании , Видео , Олег Тиньков , МТС-Банк , Тинькофф банк , Яндекс , МТС
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