Фитнес в Москве значительно просел

Москвичи предпочитают тренировки дома походу в спортзал. К такому выводу пришли аналитики «Платформы ОФД». Средний чек на фитнес-услуги в октябре по сравнению с прошлым годом упал на 37%, отмечает РИА Новости

Эксперты сравнивали показатели в период с 1 по 15 октября 2020 года с аналогичными датами за прошлый год. Объемы продаж услуг фитнес-центров и тренажерных залов снизились за это время на 54%. Средний чек покупки составил 3780 рублей, это на 37% ниже, чем в прошлом году.

В то же время рост объемов продаж спорттоваров составил 20%, а средний чек подскочил на 8%, до 5680 рублей.