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Фитнес в Москве просел на треть по сравнению с прошлым годом 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Фитнес в Москве значительно просел
Фото: ТАСС
Москвичи предпочитают тренировки дома походу в спортзал. К такому выводу пришли аналитики «Платформы ОФД». Средний чек на фитнес-услуги в октябре по сравнению с прошлым годом упал на 37%, отмечает РИА Новости.
Эксперты сравнивали показатели в период с 1 по 15 октября 2020 года с аналогичными датами за прошлый год. Объемы продаж услуг фитнес-центров и тренажерных залов снизились за это время на 54%. Средний чек покупки составил 3780 рублей, это на 37% ниже, чем в прошлом году.
В то же время рост объемов продаж спорттоваров составил 20%, а средний чек подскочил на 8%, до 5680 рублей.
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