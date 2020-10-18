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В ФАС рассказали, насколько могут подорожать услуги ЖКХ в 2021-2023 годах 

Прайм и ещё 1 44 минуты назад
Рост цен на услуги ЖКХ запланировали в России
Фото: © РИА Новости. Мария Савченк
Тарифы на ЖКХ, которые будут устанавливаться на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов, не должны вырасти больше, чем на уровень годовой инфляции, — по расчетам это не выше 4% в год. Об этом "Российской газете" уточнила исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков Наталья Невмержицкая.
Как следует из поступившего в Российскую трехстороннюю комиссию разъяснения ФАС о том, насколько могут быть повышены тарифы компаний инфраструктурного сектора, оказывающих коммунальные и иные услуги населению и юрлицам, предельный рост тарифов на электричество должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года.
По оценке антимонопольного ведомства. рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит 3,11% в 2021 году, а в 2022 и 2023 годах — 3,15%.
Изменение совокупной платы населения за ЖКУ в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Цены на связь в будущем году могут увеличиться на 3,7%, в 2022 и 2023 годах — на 4%.

"По результатам экспертных оценок, удельный вес расходов на услуги связи в потребительской корзине населения составляет около 3%", — отмечается в разъяснениях ФАС.

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Комментарии 27
Компании , Личный счет , Наталья Невмержицкая , ФАС , "Российская газета"
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