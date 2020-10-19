Тиньков продал долю в маркетплейсе «Сравни.ру» 

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs — своим партнерам по «Тинькофф кредитные системы» и Tinkoff Digita, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию. По данным ЕГРЮЛа, Tinkoff Digital вышла из числа акционеров кипрской компании «Сравни холдинг лимитед», которой принадлежит маркетплейс.

Тиньков и Goldman Sachs как акционеры Tinkoff Digital вошли в бизнес «Сравни.ру», в декабре 2014 года — сервис тогда оценивался в 5 млн долларов, Baring Vostok вошел в капитал чуть позже; за эти годы выручка компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», выросла в 15 раз — с 75,9 млн рублей в 2015 году до 1,15 млрд рублей в 2019 году.