Apple спасает планету? Почему iPhone 12 остался без зарядки

Свое решение об отказе от зарядного устройства и наушников в комплекте к iPhone 12 компания Apple мотивировала заботой об экологии. Тем не менее портал The Verge указывает на то, что этот шаг положительным образом скажется на доходах купертиновцев, а вот его влияние на окружающую среду нужно еще доказать. Действительно ли Apple пытается спасти планету - в материале "Газеты.Ru".

На презентации iPhone 12 стало известно, что Apple решила отказаться от практики комплектации новых смартфонов зарядным адаптером и наушниками EarPods. Теперь при покупке «яблочного» гаджета из двенадцатой серии кроме самого iPhone вы получите лишь кабель USB-C/Lightning.

«Мы стремимся снизить воздействие на окружающую среду, поэтому исключили адаптер питания и EarPods из комплекта поставки iPhone 12. Используйте адаптер питания Apple и наушники, которые у вас уже есть, либо приобретите их отдельно», — гласит надпись в официальном магазине компании.

Однако, как отмечает The Verge, компания пошла на этот шаг не только из заботы об экологии, но и для сокращения собственных расходов. Более того, положительное влияние отказа от адаптера питания и наушников в комплекте к новому смартфону на окружающую среду нужно еще доказать.

Как заявили эксперты, опрошенные порталом, в этом году путем отказа от бесплатных аксессуаров Apple попыталась сократить затраты на производство iPhone, которые выросли из-за внедрения технологии 5G. Известно, что детали, которые позволяют устройству поддерживать сети пятого поколения, являются более сложными и более дорогими по сравнению с предыдущим стандартом связи.

Сообщается, что только радиочастотные компоненты в iPhone 12 стоят на 30-35% дороже, чем в прошлогодних гаджетах Apple.

Таким образом, отсутствие затрат на адаптеры питания и наушники в новой линейке призвано немного скомпенсировать увеличившиеся расходы. Как заявляют аналитики, сэкономленных на аксессуарах денег не хватит компании, чтобы полностью покрыть затраты на 5G, но они все же являются неким подспорьем.

В любом случае, принятое Apple решение кажется выигрышным с любой стороны — ведь оно не только приносит деньги, но выставляет бренд как защитника экологии.

Тем не менее это будет работать только в том случае, если те люди, которые решат купить iPhone 12, уже владеют старыми адаптерами или наушниками, которые еще можно использовать.

Если же у покупателя нового гаджета их нет, то ему придется их купить. Базовая модель беспроводных наушников AirPods обойдется российскому пользователю в 15 990 рублей, а адаптер питания — в 1990 рублей. По подсчетам управляющего партнера компании Loup Ventures Джина Манстера, если Apple продаст около 217 млн iPhone 12, как это было в 2018 году, к которым лишь 5% покупателей решат купить AirPods, то даже такое скромное количество людей во всем мире принесет компании дополнительные $700 млн.

Что же касается защиты экологии, то здесь ситуация не так однозначна, так как покупка адаптера или наушников неизбежно приведет к увеличению количества отходов от упаковки, а также выбросов от доставки отдельных заказов.

При этом, как отмечают эксперты, у компаний-производителей смартфонов и есть другие возможности для поддержки окружающей среды, но они ими не пользуются.

«Продажа нового iPhone 12 без наушниками или зарядного устройства отвлекает нас от более важной проблемы: почему Apple и другие производители электроники не могут разработать практику повторного использования и переработки своей продукции, подавляющее большинство которой отправляется на свалки по всему миру», — заявил Скотт Кассель, генеральный директор некоммерческой организации Product Stewardship Institute.