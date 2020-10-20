Франшиза российских кафе «АндерСон» в Баку отказалась от сотрудничества с сетью из-за позиции ее основательницы Анастасии Татуловой по ситуации в Нагорном Карабахе.

Татулова в соцсетях поддержала Армению в ситуации в Карабахе, сообщает портал 1news.az

Позже она удалила пост, в котором написала, что «на стороне армян (…) и мыслями, и деньгами, и всем», однако указала, что ее мнение «не изменилось».

«…убираю пост. Это мой вклад в сохранение мира. Мир важнее, чем мое мнение», — написала предпринимательница.

Она пояснила, что приняла решение об удалении записи, потому что ее слова «спровоцировали словесную войну» между ее друзьями, коллегами и другими людьми.

Татулова также написала, что в ее семье «много тех, у кого армянская кровь», ее дети «на четверть армяне», а среди ее друзей — и армяне, и азербайджанцы. Она пожелала мира обеим республикам.

В данный момент все записи на странице Татуловой в Facebook скрыты или удалены. В «шапке» ее профиля установлена картинка с надписью: «Мы против войны».

Портал сообщает, что последние посты предпринимательницы вызвали еще больше возмущения и дискуссий среди представителей и Азербайджана, и Армении.

Позже владельцы франшизы кафе «АндерСон» в Баку сообщили в Instagram , что из-за личной позиции Татуловой приняли решение полностью прекратить сотрудничество с сетью, а кафе переименовать.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, однако вскоре и Армения , и Азербайджан опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

При этом еще в июле появились сообщения о том, что у армянских предпринимателей начали возникать проблемы с продукцией в Москве . Скандал был связан с принадлежащей азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговой сетью «Твой дом» — магазины отказались продавать армянские товары.