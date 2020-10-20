Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.70
$
77.88
91.77
91.81
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.83
–0.30 Золото
1906.21
+0.27 РТС
1135.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.10
1.1825
+0.0041
05.10
1.1784
16.10
08.10
24.09

Франшиза российских кафе «АндерСон» в Баку отказалась от сотрудничества с сетью из-за Карабаха 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Франшиза российских кафе «АндерСон» в Баку отказалась от сотрудничества с сетью из-за позиции ее основательницы Анастасии Татуловой по ситуации в Нагорном Карабахе.
Татулова в соцсетях поддержала Армению в ситуации в Карабахе, сообщает портал 1news.az.
Позже она удалила пост, в котором написала, что «на стороне армян (…) и мыслями, и деньгами, и всем», однако указала, что ее мнение «не изменилось».

«…убираю пост. Это мой вклад в сохранение мира. Мир важнее, чем мое мнение», — написала предпринимательница.

Она пояснила, что приняла решение об удалении записи, потому что ее слова «спровоцировали словесную войну» между ее друзьями, коллегами и другими людьми.
Татулова также написала, что в ее семье «много тех, у кого армянская кровь», ее дети «на четверть армяне», а среди ее друзей — и армяне, и азербайджанцы. Она пожелала мира обеим республикам.
В данный момент все записи на странице Татуловой в Facebook скрыты или удалены. В «шапке» ее профиля установлена картинка с надписью: «Мы против войны».
Портал сообщает, что последние посты предпринимательницы вызвали еще больше возмущения и дискуссий среди представителей и Азербайджана, и Армении.
Позже владельцы франшизы кафе «АндерСон» в Баку сообщили в Instagram, что из-за личной позиции Татуловой приняли решение полностью прекратить сотрудничество с сетью, а кафе переименовать.
Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, однако вскоре и Армения, и Азербайджан опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.
При этом еще в июле появились сообщения о том, что у армянских предпринимателей начали возникать проблемы с продукцией в Москве. Скандал был связан с принадлежащей азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговой сетью «Твой дом» — магазины отказались продавать армянские товары.
Армянская диаспора требовала от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняли гражданской позицией.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о подготовке «Академика Черского» к работам на «Северном потоке – 2» Стало известно о подготовке «Академика Черского» к работам на «Северном потоке – 2» Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент
Комментарии 4
Компании , Видео , Араз Агаларов , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке
Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке
Xiaomi выставила Apple на смех
Xiaomi выставила Apple на смех
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение