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Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла на 9%, превысив $2 трлн 

ТАСС и ещё 2 20 октября 2020
Названа стоимость 100 самых дорогих брендов
Фото: Reuters
Совокупная стоимость 100 самых дорогих брендов мира выросла за последний год на 9%, превысив $2 трлн. Первое место среди них в восьмой раз подряд заняла американская корпорация Apple. Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала во вторник консалтинговая компания Interbrand.
Как отмечают эксперты, в свете пандемии нового коронавируса технологические корпорации смогли извлечь значительную выгоду.

"Очевидно, что в 2020 году сильные бренды стали еще сильнее из-за связанных с COVID событий, которые ускорили переход в различных отраслях на цифровые технологии, в том числе облачные и потоковые, это укрепило доминирующее положение брендов, в которых ключевую роль играют технологии", — говорится в докладе Interbrand.

Специалисты отмечают, что многие из указанных брендов "являются, без сомнения, силой макроэкономического масштаба и, что важнее всего, влияния". Стоимость многих вошедших в рейтинг компаний, не являющихся технологическими, за последний год изменилась незначительно или сократилась.
Стоимость бренда Apple за год повысилась на 38%, она составила почти $323 млрд На второй позиции находится Amazon, бренд которой прибавил за год в цене 60%, превысив $200 млрд Третье место занял бренд Microsoft, подорожавший на 53% до $166 млрд
В первую десятку рейтинга также вошли Google ($165 млрд), Samsung ($62 млрд), Coca-Cola ($56,9 млрд), Toyota ($51,6 млрд), Mercedes ($49,2 млрд), McDonald's ($42,8 млрд) и Disney ($40,8 млрд). Российские компании в список Interbrand не попали.
При составлении рейтинга Interbrand учитывает такие факторы, как финансовые результаты продаж, узнаваемость бренда, а также его влияние на рынке, которое помогает компании устанавливать цену выше номинальной.
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Комментарии 1
Компании , Amazon , Coca-Cola , Walt Disney , Microsoft , Apple , Google
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