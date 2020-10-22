Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. Подать апелляцию можно в течение десяти дней.

Административное дело против завода «Концерн радиоэлектронной технологии» было возбуждено по статье «Реализация или ввоз на территорию России недоброкачественных средств или медицинских изделий». Для юридических лиц по этой статье предусмотрены штрафы от одного до пяти миллионов рублей.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия, нарушения никак не связаны с возгораниями аппаратов ИВЛ в Москве и Санкт-Петербурге. По данным агентства, на заводе была внеплановая проверка, инспекторы выявили нарушения лицензионных требований при производстве и обслуживании медицинской техники. После этого сотрудники Росздравнадзора составили административные протоколы.