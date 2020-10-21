Власти параллельно с реформой институтов развития обсуждают возможный уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» . Об этом стало известно РБК.

По информации источников издания, Чубайсу предложили «заняться Арктикой», но детали не раскрываются. Знакомый главы «Роснано» заявил РБК, что обсуждать можно все, что угодно, но такое решение может принять только глава государства.

В пресс-службе «Роснано», комментируя возможный уход Чубайса, сообщили, что главе компании нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит». Там также отметили, что готовят стратегию компании до 2024 года по поручению правительства.