Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.85
$
76.94
90.96
90.97
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.66
+1.11 Золото
1903.69
–0.11 РТС
1143.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.10
1.1829
+0.0067
07.10
1.1762
19.10
11.10
27.09

Hyundai и Kia заплатят миллиарды долларов за дефектные моторы 

Прайм 21 октября 2020
Hyundai и Kia заплатят миллиарды за дефектные моторы
Фото: РИА Новости
Корейские производители машин Hyundai и KIA (входят в концерн Hyundai Motor) потратятся на устранение дефектов в моторах семейства Theta II.
Как пишет Reuters, в совокупности на это уйдет почти $3 миллиарда:
  • Hyundai решение проблемы обойдется в $1,8 миллиарда
  • KIA заплатит $1,1 миллиарда.
Агентство отмечает, что история с систематическими поломками двигателей Hyundai и KIA началась в 2015 году. Тогда пресса описала сразу несколько случаев, когда бензиновые моторы семейства Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра выходили из строя без видимых причин.
Тогда производитель заявлял, что проблема заключается не в самой конструкции, а в производственных нарушениях. Позднее стало известно, что дело обстоит с некачественной мехобработкой коленвала и подшипников.
После этого сообщения прошли сразу несколько отзывных кампаний, которые только в США затронули около 1,7 миллиона машин брендов.
Тогда под отзыв попали седаны Hyundai Sonata 2011-2019 годов выпуска, кроссоверы Santa Fe (2019 года) и Santa Fe Sport (2013-2018 годы), хэтчбеки Veloster (2019) и кроссоверы Tucson (2014, 2015, 2019). У бренда KIA под отзыв попали Optima, Sorento и Sportage, которые проданы в США и Канаде в течение нескольких месяцев после обнаружения проблемы.
Чтобы загладить вину, корейские производители тогда дали на дефектные двигатели пожизненную гарантию.
Россию эта проблема с моторами Theta II обошла стороной, потому что позиция компании изначально относительно российского рынка заключалась в том, что двигатели такого типа в страну не поставлялись, а продавались машины только с распределенным впрыском. Правда, после запуска на территории РФ продаж авто с Theta II GDI, риторика бренда изменилась. Стали говорить о том, что в нашей стране не было зафиксировано ни одного подобного случая, а следовательно, отзывать машины незачем. В России этими моторами оснащались Hyundai Santa Fe,
KIA Sorento и KIA Optima.
Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
Прайм: последние новости
В Госдуме рассказали, что будет при «четырехдневке» В Госдуме рассказали, что будет при «четырехдневке» Boeing планирует создать новый самолет Boeing планирует создать новый самолет РЖД будут использовать новый способ для перевозки угля РЖД будут использовать новый способ для перевозки угля
Комментарии
Компании , Hyundai , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
У дочери Мутко нашли квартиры на 110 млн рублей
У дочери Мутко нашли квартиры на 110 млн рублей
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение