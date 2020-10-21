Hyundai и Kia заплатят миллиарды за дефектные моторы

Корейские производители машин Hyundai и KIA (входят в концерн Hyundai Motor ) потратятся на устранение дефектов в моторах семейства Theta II.

Hyundai решение проблемы обойдется в $1,8 миллиарда

KIA заплатит $1,1 миллиарда. Как пишет Reuters, в совокупности на это уйдет почти $3 миллиарда:

Агентство отмечает, что история с систематическими поломками двигателей Hyundai и KIA началась в 2015 году. Тогда пресса описала сразу несколько случаев, когда бензиновые моторы семейства Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра выходили из строя без видимых причин.

Тогда производитель заявлял, что проблема заключается не в самой конструкции, а в производственных нарушениях. Позднее стало известно, что дело обстоит с некачественной мехобработкой коленвала и подшипников.

После этого сообщения прошли сразу несколько отзывных кампаний, которые только в США затронули около 1,7 миллиона машин брендов.

Тогда под отзыв попали седаны Hyundai Sonata 2011-2019 годов выпуска, кроссоверы Santa Fe (2019 года) и Santa Fe Sport (2013-2018 годы), хэтчбеки Veloster (2019) и кроссоверы Tucson (2014, 2015, 2019). У бренда KIA под отзыв попали Optima, Sorento и Sportage, которые проданы в США и Канаде в течение нескольких месяцев после обнаружения проблемы.

Чтобы загладить вину, корейские производители тогда дали на дефектные двигатели пожизненную гарантию.

Россию эта проблема с моторами Theta II обошла стороной, потому что позиция компании изначально относительно российского рынка заключалась в том, что двигатели такого типа в страну не поставлялись, а продавались машины только с распределенным впрыском. Правда, после запуска на территории РФ продаж авто с Theta II GDI, риторика бренда изменилась. Стали говорить о том, что в нашей стране не было зафиксировано ни одного подобного случая, а следовательно, отзывать машины незачем. В России этими моторами оснащались Hyundai Santa Fe,

KIA Sorento и KIA Optima.