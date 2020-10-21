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США атаковали Huawei в Бразилии 

Lenta.ru и ещё 1 21 октября 2020
США атаковали Huawei в Бразилии
Фото: Reuters
Власти США пообещали Бразилии выделить миллиард долларов на закупку телекоммуникационного оборудования для развития сетей связи 5G. Однако деньги страна получит только в том случае, если подпишет контракты с конкурентами китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, сообщает CNBC.
Подписанный меморандум стал продолжением многочисленных атак Вашингтона на Huawei по всему миру. Если Бразилия примет условия США, для китайской компании это станет чувствительным ударом из-за размеров рынка.
Ранее Австралия, Япония и Великобритания заблокировали развитие собственный сетей 5G с помощью китайской компании. Накануне об отказе использовать оборудование Huawei для построения инфраструктуры объявила Швеция.
США считают Huawei угрозой национальной безопасности и обвиняют ее как в воровстве технологий, так и в сборе личных данных пользователей по всему миру в интересах китайского правительства. В связи с этим представители Вашингтона пытаются убедить своих партнеров отказаться от построения критической инфраструктуры на основе ее технологий.
Место Huawei могут занять такие компании, как шведская Ericsson и финская Nokia. Обе компании вправе рассчитывать на финансовую поддержку Вашингтона.
На фоне последних американских санкций руководство Huawei объявило своей целью борьбу за выживание. Компании необходимо срочно найти нового поставщика процессоров для своей продукции, поскольку с 15 сентября тайваньская TSMC прекратила выпуск для нее процессоров Kirin.
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