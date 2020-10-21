Российский бизнесмен армянского происхождения Грант Агасьян предложил выкупить Нагорный Карабах у Азербайджана, чтобы прекратить вооруженный конфликт. Об этом он заявил в своем видеообращении

«Азербайджанская сторона должна понимать, что решить эту проблему таким образом (военным путем) не удастся. Мы никогда не сдадимся. Мы откладываем решение проблемы Нагорного Карабаха на долгие годы, на десятилетия. Мы бежим от решения и передаем эту проблему нашим детям и внукам. Мое поколение выросло на осознании этой войны, на этом чувстве ненависти и мести», — заявил Агасьян.

По словам бизнесмена, простого прекращения огня не достаточно для решения конфликта. Война затихнет, но обязательно продолжится в будущем.

«Война не должна быть инструментом для решения проблем и разногласий. Это пережиток прошлого. В наше время все проблемы между странами могут и должны иметь экономические пути решения», — сказал Агасьян.

По его словам, одним из вариантов решения проблемы может стать выкуп земли у Азербайджана.

«Мы, армянские предприниматели из самых разных стран мира, готовы для того, чтобы раз и навсегда закончить эту войну, заключить сделку. Мы готовы оценить эту землю и выкупить претензии на нее полностью раз и навсегда у наших азербайджанских коллег», — заявил Агасьян.

Бизнесмен предложил провести независимую оценку земли с учетом ее реальной рыночной стоимости, с учетом текущего состояния объектов недвижимости после бомбардировок. Также он предложил другой способ оценки: посчитать, сколько недополучают бюджеты Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха.

«Мы, армянские предприниматели, соберем данные средства, выкупим эту землю и отдадим ее людям, которые живут на ней», — заключил Грант Агасьян.