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В Госдуме рассказали, что будет при «четырехдневке» 

Прайм и ещё 4 19 минут назад
В Думе рассказали, что будет при «четырехдневке»
Фото: ТАСС
Переход на четырехдневную рабочую неделю грозит россиянам рядом проблем, заявил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его мнению, из-за этого россияне могут поссориться, поскольку возникнут сложности в вопросе оплаты труда.
Схожего мнения придерживается кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его мнению, изменение графика может негативно сказаться как на работниках, так и на работодателях, поскольку уменьшатся либо зарплаты, либо производительность труда.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил вновь обсудить вопрос о переходе на "четырехдневку". Данную инициативу он выдвигал годом ранее, занимая должность премьер-министра.
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Компании , Экономика , Дмитрий Медведев , Михаил Терентьев , Госдума
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