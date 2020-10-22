В Думе рассказали, что будет при «четырехдневке»

Переход на четырехдневную рабочую неделю грозит россиянам рядом проблем, заявил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев . Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его мнению, из-за этого россияне могут поссориться, поскольку возникнут сложности в вопросе оплаты труда.

Схожего мнения придерживается кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его мнению, изменение графика может негативно сказаться как на работниках, так и на работодателях, поскольку уменьшатся либо зарплаты, либо производительность труда.