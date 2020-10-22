РЖД отработали новый способ перевозки угля

"Я хотел бы обратить внимание… здесь коллеги много говорят о контейнерах, и хочу сказать, что контейнеры в этом году выдали уникальный результат. Никто никогда не думал, что уголь можно везти в контейнерах. Я сегодня хочу заявить, что у нас отработана технология, и уголь едет в контейнерах", — сообщил Белозеров в четверг на международном транспортно-логистическом форуме "PRO//Движение.1520", проходящем онлайн.