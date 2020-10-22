РЖД отработали новый способ перевозки угля

РЖД отработали технологию перевозки в контейнерах угля, который раньше возился в полувагонах, и запустили такие перевозки, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
"Я хотел бы обратить внимание… здесь коллеги много говорят о контейнерах, и хочу сказать, что контейнеры в этом году выдали уникальный результат. Никто никогда не думал, что уголь можно везти в контейнерах. Я сегодня хочу заявить, что у нас отработана технология, и уголь едет в контейнерах", — сообщил Белозеров в четверг на международном транспортно-логистическом форуме "PRO//Движение.1520", проходящем онлайн.
Он пояснил, что появился способ перевозки и новая универсальность.
"Если раньше это был полувагон, на сегодняшний момент универсальность — это платформа. Считаю, что это тоже очень серьезный сдвиг", — отметил глава РЖД.