Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.85
$
76.94
90.96
90.97
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.66
+1.11 Золото
1903.69
–0.11 РТС
1143.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.10
1.1829
+0.0067
07.10
1.1762
19.10
11.10
27.09

РЖД будут использовать новый способ для перевозки угля 

Прайм 3 часа назад
РЖД отработали новый способ перевозки угля
Фото: РИА Новости
РЖД отработали технологию перевозки в контейнерах угля, который раньше возился в полувагонах, и запустили такие перевозки, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.

"Я хотел бы обратить внимание… здесь коллеги много говорят о контейнерах, и хочу сказать, что контейнеры в этом году выдали уникальный результат. Никто никогда не думал, что уголь можно везти в контейнерах. Я сегодня хочу заявить, что у нас отработана технология, и уголь едет в контейнерах", — сообщил Белозеров в четверг на международном транспортно-логистическом форуме "PRO//Движение.1520", проходящем онлайн.

Он пояснил, что появился способ перевозки и новая универсальность.

"Если раньше это был полувагон, на сегодняшний момент универсальность — это платформа. Считаю, что это тоже очень серьезный сдвиг", — отметил глава РЖД.

Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
Прайм: последние новости
В Госдуме рассказали, что будет при «четырехдневке» В Госдуме рассказали, что будет при «четырехдневке» Boeing планирует создать новый самолет Boeing планирует создать новый самолет Стало известно, когда предприниматели полностью восстановят свой бизнес Стало известно, когда предприниматели полностью восстановят свой бизнес
Компании , Олег Белозеров , РЖД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Российский бизнесмен захотел выкупить Карабах
Российский бизнесмен захотел выкупить Карабах
Россиянам посоветовали припрятать деньги
Россиянам посоветовали припрятать деньги
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение