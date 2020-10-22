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Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» инвестируют в компанию Еаптека 

Сергей Василенок 22 часа назад
Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» инвестируют в компанию Еаптека
Фото: ТАСС
Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о совместной покупке пакета акций компании Еаптека и инвестициях в её развитие, сообщила пресс-служба Сбербанка.
В рамках сделки Сбербанк и «Р-Фарм» после получения необходимых антимонопольных одобрений приобретут по 45% акций компании, при этом 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор Еаптеки Антон Буздалин.
Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения в 2017 году. Сервисы СберЗдоровья объединяют телемедицинские консультации, сервис записи к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения.
Появление в этом ряду современной цифровой аптеки — последовательный шаг по развитию СберЗдоровья, отмечают в Сбербанке.
Еаптека — один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Ассортимент сервиса является самым широким на российском рынке — на сегодняшний день для покупки доступно около 70 000 товаров, ежемесячное число активных пользователей Еаптеки составляет более 4 млн человек, а годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд рублей с учётом проекта франшизы. За девять месяцев 2020 года рост продаж год к году через сайт составил 146%, через приложение — 158%.
Компания будет осуществлять деятельность под брендом Сбер Еаптека.
Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 года.
Сбербанк планирует интегрировать продажу лекарств в СберЗдоровье, СберЛогистику, СберПрайм и другие сервисы экосистемы Сбера. При регистрации в сервисах Еаптеки будет доступно использование Сбер ID, а в дальнейшем клиенты смогут стать участниками программы лояльности «Спасибо».

«Здоровье — главная ценность для любого человека, и задача СберЗдоровья — создать возможности для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. Сегодня Сбер объявляет о важнейшей цели — обеспечении наших клиентов качественными лекарствами», — прокомментировал подписание соглашения председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Председатель совета директоров Группы компаний «Р-Фарм», в свою очередь, заявил, что в ближайшие четыре-пять лет вместе с Еаптекой компания планирует занять лидирующую позицию на рынке онлайн-продаж лекарственных средств.
Еаптека была основана в 2011 году и на сегодняшний день представляет собой одну из крупнейших в России интернет-аптек, работающую более чем в 70 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь и Иркутск. В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило сервис Еаптека в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Ежедневно Еаптека выполняет 10 000 заказов.
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Комментарии
Компании , Антон Буздалин , Герман Греф , Р-Фарм , Сбербанк России
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