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Банк России отозвал лицензию у банка "Росбизнесбанк"

Праймиещё 9
2 часа назад
Банк России с 23 октября отозвал лицензию у банка "Росбизнесбанк". Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у "Росбизнесбанка"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Банк "Росбизнесбанк" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
Банк также нарушал законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Компании,Экономика,Росбизнесбанк,Центральный банк России,
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