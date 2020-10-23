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В Москве открылся первый магазин без кассиров 

Павел Тиунов 1 час назад
В Москве открылся первый магазин без кассиров
Фото: РИА Новости
«Пятерочка» открыла в столице первый магазин без кассиров для всех клиентов, сообщает издание Vc.ru. Точку назвали «Пятерочка налету».
Чтобы попасть в магазин, покупателю необходимо скачать приложение и зарегистрироваться при помощи оригинальной системы идентификации личности. Пройти в торговый зал можно будет по сформированному QR-коду. Оказавшись у полок с продуктами, посетитель набирает нужный ему товар, затем сканирует его по позициям и оплачивает либо в приложении, либо на кассе самообслуживания.
Сотрудники сети отметили, что за безопасностью в магазине наблюдает нейросеть и полностью автоматизированная система слежения: например, она способна соотносить, какое количество товара человек взял с полки, а за какое в итоге рассчитался.
Обилие видеокамер в торговом зале позволяет следить за всеми клиентами одновременно. Предполагается, что в первые недели работы магазина в нем будет дежурить один человек, который будет выдавать покупателям маски, а также консультировать их на предмет покупок.
Это первый магазин без кассиров от «Пятёрочки», но не первый в принципе в Москве. Торговый зал аналогичного формата есть у компании Metro.
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