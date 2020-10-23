«Пятерочка» открыла в Москве цифровой магазин без персонала 

Торговая сеть "Пятерочка" (входит X5 Retail Group ) открыла в Москве свой первый цифровой магазин формата "#налету" без персонала. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.

"Торговая сеть "Пятерочка" открыла для покупателей первый магазин с полностью автоматизированной системой покупок. "Пятерочка #налету" открылась в Москве (бульвар Веласкеса, 2) в пилотном режиме и ориентирована на новое поколение потребителей, приоритетом которых являются быстрые бесконтактные покупки в магазине шаговой доступности", — говорится в сообщении.

Магазин работает по принципу "умного дома": на основе архитектуры IoT (интернет вещей) действует система специальных датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в объекте, освещение, обеспечивают физическую безопасность. "Ценники магазина — электронные, благодаря чему информацию о стоимости продуктов можно загружать дистанционно. Торговая точка оборудована круглосуточной системой видеонаблюдения, в приложении доступны специальный чат поддержки и горячая линия.

Все пространство магазина находится под мониторингом видеокамер, что позволяет с помощью нейросети осуществлять контроль товаров, купленных или только снятых с полки. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно", — сообщили в компании.

Большинство технологических решений в магазине — собственные разработки Х5. После результатов пилота и на основе обратной связи будет принято решение о масштабировании формата. "Несколько подобных объектов мы планируем запустить в тестовом режиме и в других районах столицы", — отметил генеральный директор торговой сети "Пятерочка" Сергей Гончаров

Магазин торговой площадью порядка 80 кв. м работает с 7:00 до полуночи. Для входа необходимо воспользоваться приложением "Пятерочка #налету", которое доступно в App Store и Google Play, и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый зал без персонала, где представлено около 900 наименований различной продукции, включая категорию "фреш" и свежий кофе. "Ассортимент формируется с учетом нового формата потребления в современном мегаполисе — доступ к свежим и качественным продуктам, товарам на каждый день с помощью передовых цифровых решений и максимально близко к дому", — рассказали в компании.

В магазине используется собственная технология Х5 экспресс-скан с возможностью оплаты в приложении "Пятерочка #налету" с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. При желании покупатель может воспользоваться кассой самообслуживания. За покупки начисляются баллы программы лояльности сети "Пятерочка". В первые недели работы магазина покупателям будет помогать специальный ассистент, который будет выдавать средства индивидуальной защиты и отвечать на вопросы о новом формате покупок.

О компании

X5 Retail Group — крупнейший по объему продаж ретейлер в России. На 30 сентября 2020 г. под управлением X5 находилось 17 352 магазина, в том числе 16 385 магазинов "Пятерочка", 910 супермаркетов "Перекресток" и 57 гипермаркетов "Карусель".