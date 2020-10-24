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В Johnson & Johnson решили возобновить тесты своей вакцины от COVID-19 

News.ru и ещё 3 10 часов назад
Johnson & Johnson возобновит тесты своей вакцины
Фото: globallookpress.com
Американская компания Johnson & Johnson намерена возобновить испытания своей вакцины от коронавируса в ближайшее время. Приостановка была вызвана инсультом, который случился у одного из добровольцев.
Об этом сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что независимая проверка показала, что инцидент с добровольцем не был связан с испытываемой вакциной. Инсульт «мог быть вызван инфекцией», уточняет издание.
Также отмечается, что Johnson & Johnson к концу 2021 года собирается выпустить более 1 млрд доз вакцины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил: вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной для некоторых людей. По его словам, препарат может не подействовать на тех, у кого существует проблема с выработкой антител. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает, отметил вирусолог.
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Компании , Анатолий Альтштейн , Johnson & Johnson
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