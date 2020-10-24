Johnson & Johnson возобновит тесты своей вакцины

Американская компания Johnson & Johnson намерена возобновить испытания своей вакцины от коронавируса в ближайшее время. Приостановка была вызвана инсультом, который случился у одного из добровольцев.

Об этом сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что независимая проверка показала, что инцидент с добровольцем не был связан с испытываемой вакциной. Инсульт «мог быть вызван инфекцией», уточняет издание.

Также отмечается, что Johnson & Johnson к концу 2021 года собирается выпустить более 1 млрд доз вакцины.