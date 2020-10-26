Средства россиян утекают из банков

Снижение ставок по вкладам может в 2020-2025 годах привести к перетоку 3,4 трлн рублей из банков в альтернативные инвестиционные инструменты, пишут «Известия» , ссылаясь на Национальное рейтинговое агентство. Так, большая часть этих средств может уйти на фондовый рынок, а также в недвижимость и наличную валюту. В настоящее время российская финансовая система впервые функционирует в условиях мягкой денежно-кредитной политики при низкой инфляции, отметили в ЦБ . Сберегательное поведение населения и инвесторов в этих условиях еще только предстоит оценить, пояснили в пресс-службе регулятора.

Возможность заработать на фондовом рынке, рынке недвижимости или через валютную переоценку выше, чем на банковских депозитах, поскольку ЦБ последнее время снижал ключевую ставку для стимулирования экономики в период пандемии, указали эксперты НРА. Дополнительным антистимулом роста банковских сбережений является ввод налога на доходы с крупных депозитов.

Опрошенные эксперты считают прогноз НРА вполне обоснованным. По их мнению, в течение ближайших трех лет банковская система вполне может недосчитаться 3-4 трлн рублей. Хотя общая статистика ЦБ по объему привлеченных у физлиц банками средств показывает рост, но происходит он благодаря текущим счетам, которые прирастают «антикоронавирусными» детскими пособиями и средствами на эскроу-счетах.

Если говорить о срочных депозитах (их доля упала с начала года с 65% до 53%), которые размещаются под процент, эксперты наблюдают тренд на изменение сберегательных предпочтений населения. В приоритете в первую очередь будет фондовый рынок из-за низкого порога входа и мгновенной ликвидности, считают эксперты. По их словам, процесс перехода в такие инструменты может начать торможение уже в следующем году из-за разного рода регуляторных ограничений на рынке ценных бумаг. Рынок ценных бумаг несет повышенные риски и в отличие от банковских вкладов не защищен системой страхования. Центробанк не допустит, чтобы население теряло средства, пояснили эксперты.