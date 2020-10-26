Сервисы такси ужесточают требования для россиян

Крупнейшие российские сервисы заказа такси на фоне распространения коронавируса информируют водителей и пассажиров о необходимости соблюдать меры безопасности, в том числе носить маску во время поездки, сообщили опрошенные РИА Новости представители сервисов.

Так, в приложении "Ситимобил" пассажирам начали приходить push-уведомления о необходимости надеть маску и перчатки.

"Ситимобил" не только за свой счет обеспечивает водителей средствами индивидуальной защиты, устанавливает перегородки в салонах автомобилей партнеров, проводит бесплатную дезинфекцию автомобилей водителей партнеров, но и предупреждает пассажиров об необходимости ношения маски во время поездки", — сказали в пресс-службе сервиса.

Представитель компании отметил, что в Москве и других городах присутствия сервиса, в частности, в Воронеже, Краснодаре, Перми и Екатеринбурге начались строгие проверки наличия средств индивидуальной защиты. ГИБДД проверяет как водителей, так и пассажиров, и водитель может быть оштрафован за отсутствие маски у пассажира.

"Поэтому водитель вправе отказать в перевозке пассажиров без масок без потери баллов мотивации. В случае если пассажир или водитель столкнулись с подобной ситуацией, необходимо обратится в службу поддержки через приложение или по телефону", — пояснил собеседник агентства.

"Яндекс Go" (объединяет логистические сервисы группы "Яндекс. Такси") также постоянно информирует как водителей, так и пользователей сервиса о необходимости соблюдать меры безопасности.

"Это такой же инструмент измерения взаимного уважения, как и все остальное", — отметили в пресс-службе.

В приложении "Яндекс Go" водители и пассажиры получают уведомления "Не забудьте маску перед поездкой", а при выставлении взаимных оценок могут пожаловаться друг на друга за отсутствие маски.

Сервис такси "Везет" равным образом не перестает регулярно информировать перевозчиков и пассажиров о необходимости соблюдать все меры безопасности (в том числе носить маску), а в случае недомогания немедленно обращаться к врачу, рассказали в пресс-службе сервиса.