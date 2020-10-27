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Магазины низких цен X5 будут называться «Чижик» 

Прайм 48 минут назад
В РФ появятся магазины нового формата
Фото: ТАСС
Магазины формата "жесткий дискаунтер", которые планирует открывать X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), будут называться "Чижик", следует из презентации X5.
Жесткие дискаунтеры — магазины низких цен, которые от условно "мягких дискаунтеров" отличаются еще большей простотой оформления торговых залов, еще меньшим ассортиментом и так далее. Разнообразные меры экономии на оформлении и услугах помогают такой сети поддерживать низкие цены на товары.
X5 планировала открыть свои первые "жесткие дискаунтеры" в ноябре текущего года. Главный исполнительный директор ритейлера Игорь Шехтерман в начале октября сообщил, что несколько "жестких дискаунтеров" планируется открыть до конца года, в следующем году может быть запущено еще около 40 пилотных объектов.
Директор по стратегии X5 Владимир Салахутдинов во вторник уточнил, что первый магазин "Чижик" откроется в Москве уже в четверг.
Согласно презентации ритейлера во вторник, торговая площадь магазинов "Чижик" составит 200-250 квадратных метров, ассортимент — порядка 800 SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция). Доля продуктов собственной торговой марки (СТМ) составит порядка 60%. Стоимость продуктовой корзины в магазинах "Чижик" будет ниже, чем в других форматах X5.
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Комментарии 9
Компании , Игорь Шехтерман , Владимир Салахутдинов , X5 Retail Group
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