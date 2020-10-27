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Россия отстояла водку «Столичная» 

Lenta.ru 1 час назад
Россия отстояла водку «Столичная»
Фото: РИА Новости
Россия смогла отстоять водку марки «Столичная»: суд в Гааге снял арест на нее и на бренд «Московская». Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с решением судьи с указанных торговых знаков снимается арест», — говорится в решении окружного суда.

Арест был наложен ранее в рамках разбирательства между Россией и бывшими акционерами ЮКОСа. Они смогли добиться введения ограничений на российскую продукцию, в том числе алкогольную, на территории стран Бенилюкса.
Судебное разбирательство между бывшими акционерами ЮКОСа, объединенными в компанию Group Menatep Limited, и Россией длится несколько лет. Истцы требуют от России компенсации за активы, которые, по их утверждению, были экспроприированы российскими властями в рамках уголовного дела в отношении экс-владельца компании Михаила Ходорковского. Размер компенсации составляет 50 миллиардов долларов. Российский Минюст считает, что борьба затянется на долгие годы.
Летом 2020-го Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России. Российская сторона настаивает на многочисленных юридических ошибках, которые, по ее мнению, были допущены Апелляционным судом Гааги при толковании международного права.
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Комментарии 1
Компании , Михаил Ходорковский , ЮКОС , Минюст РФ
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