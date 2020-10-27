В ОЭЗ «Технополис «Москва» произвели специальные аккумуляторы для Турции

Предприятие ENSOL особой экономической зоны «Технополис «Москва» поставило в Турцию литий-ионные батареи, которые способны работать в условиях экстремальных температур. Продукция ENSOL будет использоваться на складах и промышленных предприятиях.

Фото: ENSOL ENSOL

Продукция ENSOL сегодня используется в 13 странах мира, а общий объем экспорта только за прошлый год увеличился в денежном выражении в девять раз, до трех миллионов долларов США.

«Компания не первый раз поставляет свое оборудование в Турцию, ранее туда было экспортировано уже 50 литий-ионных батарей, а в этом году поставили еще 12 аккумуляторов, которые будут применяться для электротележек, используемых на промышленных объектах и складах-холодильниках. Часть оборудования была специально изготовлена для работы при экстремально низких температурах», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он также отметил, что спрос на литий-ионные батареи, произведенные столичными предприятиями, за рубежом активно растет. Так, за восемь месяцев 2020 года их поставили в 27 стран мира, а общий объем экспорта составил 5,81 млн долларов США, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Принцип работы батарей заключается в системе подогрева окружающего воздуха внутри корпуса, где расположены литий-ионные накопители энергии, а также управляющей и силовой электроники. Такое решение позволяет использовать все преимущества литий-ионных технологий без потерь эффективности, даже в условиях низких температур.

«В особой экономической зоне Москвы активно развиваются энергоэффективные технологии. Порядка десяти производителей ОЭЗ предлагают свои решения, которые отвечают современным требованиям к экономии ресурсов и экологии. Так, компания ENSOL занимает более 30 процентов рынка литий-ионных аккумуляторов в России. Только за прошлый год произведено и введено в эксплуатацию более полутора тысяч аккумуляторных батарей. Продукция компании выдерживает в два раза больше циклов заряда/разряда, чем другие виды аккумуляторов, что упрощает и удешевляет работу техники», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.