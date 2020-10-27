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AMD объявила о покупке производителя микросхем Xilinx за 35 млрд долларов 

Newsru.com 6 часов назад
AMD покупает производителя микросхем Xilinx
Фото: XilinxInc / YouTube
Производитель процессоров и видеокарт компания AMD объявила о покупке разработчика и производителя программируемых логических интегральных схем Xilinx. Сумма сделки, о которой сообщается на сайте AMD, составит 35 млрд долларов.
"Приобретение Xilinx знаменует собой новый этап нашего плана по превращению AMD в лидера в области высокопроизводительных вычислений и предпочтительного партнера для крупнейших и наиболее важных технологических компаний мира", — прокомментировала сделку президент и гендиректор AMD Лиза Су.
По условиям сделки, которую планируется закрыть к концу 2021 года после одобрения акционеров и регуляторов, акционеры Xilinx обменяют свои бумаги по курсу одна акция Xilinx к 1,7234 акции AMD. В результате сделки акционеры AMD будут владеть примерно 74% объединенной компании, а акционеры Xilinx — 26%. Главой объединенной компании станет Лиза Су, а глава Xilinx Виктор Пэн займет пост президента. Кроме того, два директора Xilinx войдут в совет директоров AMD, пишет РБК.
Покупка Xilinx позволит AMD усилить конкуренцию с Intel на стратегически важном для обеих компаний рынке решения для серверов и ЦОДов. Для Xilinx сделка с AMD также может стать решением ряда проблем, возникнувших у компании в ходе торгового противостояния Китая и США. В частности, Xilinx не смогла добиться у американских регуляторов специального разрешения на продолжение поставок комплектующих китайской компании Huawei, отмечает CNews.
Отметим, что Intel в 2015 году за 16,7 млрд долларов купила компанию Altera, которая была вторым по величине производителем интегральных схем после Xilinx.
Сделка AMD и Xilinx стала второй крупной сделкой в IT-сфере, анонсированной за последнее время. В середине сентября компания Nvidia объявила о покупке у японской Softbank британского разработчика чипов для мобильных устройств ARM. Сумма этой сделки, если она состоится, составит почти 40 млрд долларов, однако против нее выступил ряд игроков рынка.
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Комментарии 1
Компании , Intel , CNews
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