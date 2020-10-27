AMD покупает производителя микросхем Xilinx

Производитель процессоров и видеокарт компания AMD объявила о покупке разработчика и производителя программируемых логических интегральных схем Xilinx. Сумма сделки, о которой сообщается на сайте AMD, составит 35 млрд долларов.

"Приобретение Xilinx знаменует собой новый этап нашего плана по превращению AMD в лидера в области высокопроизводительных вычислений и предпочтительного партнера для крупнейших и наиболее важных технологических компаний мира", — прокомментировала сделку президент и гендиректор AMD Лиза Су.

По условиям сделки, которую планируется закрыть к концу 2021 года после одобрения акционеров и регуляторов, акционеры Xilinx обменяют свои бумаги по курсу одна акция Xilinx к 1,7234 акции AMD. В результате сделки акционеры AMD будут владеть примерно 74% объединенной компании, а акционеры Xilinx — 26%. Главой объединенной компании станет Лиза Су, а глава Xilinx Виктор Пэн займет пост президента. Кроме того, два директора Xilinx войдут в совет директоров AMD, пишет РБК

Покупка Xilinx позволит AMD усилить конкуренцию с Intel на стратегически важном для обеих компаний рынке решения для серверов и ЦОДов. Для Xilinx сделка с AMD также может стать решением ряда проблем, возникнувших у компании в ходе торгового противостояния Китая и США. В частности, Xilinx не смогла добиться у американских регуляторов специального разрешения на продолжение поставок комплектующих китайской компании Huawei, отмечает CNews

Отметим, что Intel в 2015 году за 16,7 млрд долларов купила компанию Altera, которая была вторым по величине производителем интегральных схем после Xilinx.