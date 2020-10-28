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Самолет Ту-154 выполнил последний в России гражданский перелет 

Rambler News Service и ещё 4 2 часа назад
Ту-154 отлетал свое
Фото: РИА Новости
Самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса» совершил последний в России гражданский перелет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Самолет выполнил рейс из Мирного в Новосибирск.

«В среду, 28 октября 2020 года, единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс. Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании "Алроса", совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров», — сообщили в авиакомпании.

Как рассказала гендиректор авиакомпании Андрей Гулов, у этого Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности, а после вывода из эксплуатации самолет будет находиться в аэропорте Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
Ту-154 — трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер. Первый полет Ту-154 состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация воздушного судна началась 9 февраля 1972 года.
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Комментарии 1
Компании , Алроса , РИА Новости
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