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Роспотребнадзор: бизнес в Москве тотально закрываться не будет 

RT на русском 1 час назад
Решен вопрос с работой бизнеса в Москве в пандемию
Фото: РИА Новости
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления на заседании Мосгордумы сообщила, что бизнес в Москве «тотально закрываться не будет».

«Вся на сегодняшний момент работа наша приводит к тому, что принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет», — цитирует ТАСС Андрееву.

Она сообщила, что будут проводиться только точечные надзорные мероприятия для выявления нарушителей, «которые не соблюдают достаточно несложные требования».
В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил введение новых правил в ночных заведениях столицы.
Также Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
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Комментарии
Компании , Елена Андреева , Сергей Собянин , Мосгордума , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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