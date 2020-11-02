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Торговые сети вводят мораторий на повышение закупочных цен 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Продуктовые магазины «заморозили» закупочные цены
Фото: РИА Новости
В России целый ряд продуктовых ритейлеров ввели мораторий на пересмотр закупочных цен, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке.
В частности, о такой заморозке цен своим партнерам сообщила торговая сеть "Верный" (принадлежит основателю "Пятерочки" Андрею Рогачеву).
Издание сообщает, что на адрес одного из поставщиков было направлено письмо, где отмечается: ритейлер "понимает", что на цены могут влиять и колебания на валютном рынке, и удорожание сырья и прочие расходы. Но сеть на период пандемии коронавируса, и, в частности, из-за снижения доходов населения, считает "невозможным" переложить повышение цен на конечных покупателей.
Поясняется, что на этом основании до конца текущего 2020 года компания будет отвечать отказом на такие предложения партнеров.
Другие игроки розничного рынка могут использовать схожую тактику в своей работе. По мнению аналитиков, в условиях падения объемов продаж, а также доходов потребителей, ритейлеры не могут позволить себе поднимать цены на полках.
Видео дня. Повышение цен называют причиной возросшего спроса в магазинах
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Компании , Андрей Рогачев
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